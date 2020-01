Sant’Antonio Abate: a Campobasso la tradizionale festa in onore del santo

Venerdì 17 Gennaio 2020, a Campobasso, ci sarà la tradizionale festa in onore di Sant’Antonio Abate, sul piazzale davanti la Chiesa a lui dedicata. Da secoli la festa in suo onore rappresenta un momento importante per tutti i Campobassani, che intorno al fuoco si ritrovano per vivere momenti di divertimento e allegria. Ogni anno l’evento registra la presenza di tantissime persone a dimostrazione dell’attaccamento a un luogo ricco di fascino e tradizioni e dove ci sono le radici più profonde dI ogni vero ” CAMBUASCIANE”. Quest’anno la serata sarà arricchita anche dalla presenza di due caratteristiche maschere molisane, il diavolo di Tufara e l’orso di Jelsi, ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dell’assessorato alla cultura del comune di Campobasso retto da Paola Felice La parte gastronomica sarà curata dal gruppo Scout CB 5 che proporranno i tradizionalI piatti a base di carne di maiale, le fave cotte e un buon bicchiere di vino rosso nel rispetto delle antiche tradizioni del periodo. Di seguito il programma religioso e civile della giornata.

ORE 08:30 SS MESSA E BENEDIZIONE DEL PANE

– ORE 09:30 ACCENSIONE E BENEDIZIONE DEL FUOCO

– ORE 11:00 SS MESSA – ORE 12:00 BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

– ORE 17:00 PROCESSIONE LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE – ORE 17:30 ROSARIO – ORE 18:00 SS MESSA PRESIEDUTA DA SE MONS.BREGANTINI

– ORE 19:15 ESIBIZIONE DELLE MASCHERE DEL DIAVOLO DI TUFARA E L’ORSO DI JELSI

– ORE 20:30 SPETTACOLO MUSICALE ” ULESSE ARETURNA’ A SANT’ANTUONE”

NICOLA MASTROPAOLO PRESENTA LE PIU’ BELLE CANZONI E LE TRADIZIONALI “MAITUNATE CAMBUASCIANE”. CON NICOLA MASTROPAOLO SUL PALCO CI SARANNO ANTONIO MANDATO, VOCE, ALESSANDRO SERINO, FISARMONICA, AMERIGO MALZONE, CHITARRA ACUSTICA, GIULIANO CIVETTA CONTRABBASSO, MICHELA ZIZZARI, PERCUSSIONI.