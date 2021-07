Sanità/ ‘TamponiAmoci’, la prevenzione prima di tutto

La battaglia contro il contagio da coronavirus prevede tanti interventi, che attuati in sinergia potranno dare i risultati sperati. Resta centrale la campagna di vaccinazione di massa, ma anche il tracciamento della popolazione è di grande importanza.

Il Molise è pronto ad attuare sinergicamente tutte le iniziative: l’Asrem propone l’iniziativa ‘TamponiAmoci, la salute per tutti’, con la possibilità di avere gratuitamente il tampone molecolare, venerdì 23 luglio dalle ore 21 all’1, quindi con occhio maggiormente rivolto ai giovani che escono la sera e si assembrano nelle ore serali e notturne.

A Campobasso il punto di prelievo sarà in Via Petrella, a Termoli in Via del Molinello e ad Isernia presumibilmente con la formula del drive in.