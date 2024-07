Sanità/ Liste d’attesa, in Consiglio regionale i vertici A.Ba.Co

I vertici del Consiglio regionale (il Presidente dell’Assemblea e i Capigruppo consiliari) nell’ambito degli Incontri del Lunedi con il territorio e le sue evidenze socio-economiche, hanno ascoltato il Presidente nazionale, Luigi Isci, e il Presidente regionale, Sergio Calce, dell’Associazione di base dei consumatori (A.Ba.Co) sulla problematica della riduzione dei tempi delle liste d’attesa.

Presenti per il Consiglio regionale, oltre al Presidente Quintino Pallante, i Consiglieri e Capigruppo Micaela Fanelli, Roberto Gravina e Alessandra Salvatore.

L’ A.Ba.Co, come ha spiegato il Presidente Isci, a valle della Giornata Nazionale di mobilitazione sociale per l’abbattimento delle liste di attesa, ha inteso promuovere una serie di incontri con le istituzioni regionali, nell’ambito delle loro competenze dirette e per quanto concerne i loro ruolo in seno alla Conferenza Stato-Regioni, per attivare un confronto costruttivo finalizzato alla individuazione degli strumenti più idonei per la riduzione delle liste d’attesa. In quest’ottica l’Associazione ha evidenziato delle criticità che ha riscontrato sia sul decreto appena varato che sul disegno di legge all’esame del parlamento. A.Ba.Co, per mezzo dei suoi rappresentanti, quindi, ha voluto presentare ai vertici consiliari una serie di proposte finalizzate da un lato a promuovere un dibattito politico a livello di Conferenza Stato-Regione in vista della presentazione e del varo della prossima Legge Finanziaria dello Stato al fine di prevedere un congruo aumento della dotazione del fondo sanitario nazionale e, dall’altro, ad attivare una rivisitazione dell’intero sistema sanitario per dare da subito risposte concrete al bisogno di salute dei cittadini e dei territori.

Sono, dunque, seguiti gli interventi, nei quali sono state espresse considerazioni e avanzato proposte, dei Consiglieri Fanelli, Salvatore, Gravina e del Presidente Pallante.