All’Ospdale San Timoteo di Termoli, la attività delle sale operatorie fino a domenica 12 gennaio 2020, potrà essere esercitata solo in caso di emergenze. Per l’attività chirurgica, già programmata, si dovrà attendere la prossima settimana. Questo pare essere la disposizione adottata per permettere la rotazione delle ferie delle figure sanitarie impegnante negli interventi.