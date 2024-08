San Salvo/ Prevenzione e salute, iniziativa del Comune con il Responsible Research Hospital

Sono giunti i risultati della Campagna di Prevenzione promossa presso gli Istituti scolastici di San Salvo curata dal dott. Maurizio Panunzio, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa del Responsible Research Hospital di Campobasso. I dati raccolti nella prima fase dello screening ha coinvolto 122 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nella fascia di età tra i 9 e i 12 anni. Attraverso una visita fisiatrica è stato possibile monitorare la postura dei bambini, rilevando alterazioni vertebrali e del piede, a cui frequentemente non viene data la giusta importanza, ma che possono essere indicatori di scoliosi e altre deformità vertebrali. Il 48% dei bambini sottoposti a visita ha mostrato deformità della colonna vertebrale e/o del piede, per le quali è stato consigliato un approfondimento specialistico, problematiche di cui la maggior parte dei genitori non sospettava minimamente.

“Questo è un progetto a sfondo sociale per noi ha avuto l’obiettivo di promuovere sul territorio la salute e benessere. La scoliosi e le altre deformità vertebrali, se non diagnosticate precocemente, possono diventare patologie fortemente invalidanti per i bambini, la scuola rappresenta il contesto ideale per favorire la prevenzione, sin dalla tenera età”, ha affermato il Sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, “la nostra azione continuerà anche nel prossimo anno scolastico, puntando anche sulla sana alimentazione, – ha aggiunto il Sindaco, – in una città come la nostra in cui la terra regala prodotti d’eccellenza, far conoscere le loro proprietà nutrizionali e quelle più dannose invece del cosiddetto cibo spazzatura, è importante fin dalla più tenera età”.