San Martino in Pensilis: rimozione di un albero instabile sulla SP 131

Nel pomeriggio del 1° febbraio su richiesta della Provincia di Campobasso, squadra VVF del distaccamento di Termoli interviene sulla SP 131, in agro del comune di S. Martino in Pensilis (CB), per la rimozione di una pianta di alto fusto con accertate condizioni di instabilità , è stata indispensabile l’ausilio di una AS (autoscala) intervenuta dalla sede centrale VF di Campobasso. Sul posto personale ANAS per quanto di propria competenza , la strada è stara chiusa al transito veicolare, fino a fine lavori.