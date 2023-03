San Giacomo degli Schiavoni: Fabbricato in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco

Una Squadra Vigili del fuoco di Termoli è stata impegnata per diverse ore in un incendio avvenuto per cause da accertare, all’interno di un fabbricato in C.A. di 4 piani ubicato nel comune di San Giacomo degli schiavoni (CB), nella serata di ieri.

A lavoro ultimato sono stati constatati danni che hanno pregiudicato l’abitabilità dei vani interessati dall’evento conseguentemente interdetti all’utilizzo.

Presenti sul posto i Carabinieri di Campomarino per quanto di propria competenza.