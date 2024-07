Sabbie Mobili Festival, chiusura con il botto: l’11 agosto serata finale con FEDEZ

Completato il programma della tre giorni sulla spiaggia di Petacciato

9 agosto – TeenAge Dream Party – 10 agosto – Tony Effe + The Night Skinny + Rrari Del Tacco -11 agosto – Fedez + Sbam!

E’ completo il programma dell’edizione 2024 del Sabbie Mobili Festival che si terrà sulla spiaggia di Petacciato dal 9 all’11 agosto. A chiudere la tre giorni sarà Fedez. Il rapper che non ha bisogno di presentazioni sarà protagonista del suo primo live in Molise. Nella stessa serata anche Sbam!, il collettivo dei dj del Jova Beach Party. Le prevendite partiranno oggi pomeriggio alle 15 su Ciaotickets, Ticketone, TicketSms e nei punti vendita autorizzati.



Il Sabbie Mobili si aprirà il 9 agosto con il TeenAge Dream Party. L’evento è uno dei più seguiti e partecipati dai più giovani, un’occasione per ballare e cantare le hit che hanno accompagnato chi, negli anni 2000, era bambino o adolescente. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana e molti altri. TeenAge Dream è nato poco più di un anno fa e in oltre 100 date è diventato un vero e proprio fenomeno: decine di migliaia di spettatori, virale sui social con oltre 120 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e più di 140mila follower su Instagram.



Il 10 agosto toccherà invece a Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, interprete di uno dei tormentoni dell’estate in corso, Sesso e Samba. Nel 2014 ha fondato, assieme agli altri componenti del gruppo, la Dark Polo Gang. E’ del 2021 il suo disco solista “Untouchable”, con il quale debutta direttamente alla prima posizione della classifica italiana degli album più venduti. A giugno dello scorso anno ha invece pubblicato insieme ad Emma Marrone il singolo “Taxi Sulla Luna” prodotto da Takagi & Ketra. Nella stessa serata saranno

protagonisti in riva all’Adriatico anche The Night Skinny e Rrari Del Tacco.



L’11 infine grande chiusura con Fedez e tutti i suoi successi da record e poi ancora Sbam! il collettivo che durante il Jova Beach Party faceva vivere la festa già dal pomeriggio con un vero e proprio Sound System e che gira ora l’Italia dando vita a djset incredibili dal sound pazzesco, pronti a farci ballare insieme. Un momento di musica libera, di condivisione assoluta, di gioia completa.