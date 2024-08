Romanic@mente in Cammino: Montagano ospita la quarta tappa di Chiese Aperte

Il tour è l’occasione non solo per avere informazioni sulle chiese che costituiscono il

Cammino, ma anche per poter gustare i prodotti del territorio nel concetto del turismo di

convivialità e di comunità che sono gli elementi portanti di Romanic@mente in Cammino.

Prosegue con partecipazione di turisti e soddisfazione degli organizzatori il progetto Chiese

aperte. Dopo Limosano, Matrice, Sant’Angelo Limosano sarà Montagano ad ospitare la

quarta tappa.

In occasione della tradizionale festa del pomodoro di Montagano, prodotto De.Co. , aprirà le

porte ai visitatori la chiesa di Faifoli, con il suo portale ogivale, costituito da pietre

modellate tramite la tecnica dell’intaglio incastonate nella facciata settecentesca.

Programma:

Ore 16.00-18.00 Visita guidata alla chiesa di Faifoli, al centro storico e alla piazzetta della

lettura.

Ore 18.00 In C.so Umberto I approfondimento tematico dal titolo “Colture eroiche e

salvaguardia della biodiversità: il caso del pomodoro di Montagano”. A seguire mostra di

artigiani ed artisti locali

Ore 20.00 Degustazione di piatti con il pomodoro di Montagano

Ore 22.00 Giuseppe Spedino Moffa in concerto