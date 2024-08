Romanicamente in Cammino: Matrice ospita la seconda tappa del tour Chiese Aperte

Il tour è l’occasione non solo per avere informazioni sulle chiese che costituiscono il Cammino, ma anche per poter gustare i prodotti del territorio nel concetto del turismo di convivialità e di comunità che sono gli elementi portanti di Romanic@mente in Cammino.



Dopo un inizio partecipato, il 17 agosto la seconda tappa del tour si svolgerà a Matrice con la Chiesa dedicata alla Madonna della strada che per le sue caratteristiche la rendono unica nel panorama italiano, un gioiello dell’architettura del 1100. I bassorilievi, gli ornamenti esterni e il campanile costruito a margine della chiesa collocano l’opera nel puro stile romanico, anche se all’interno affiorano sui capitelli influenze arabe e bizantine.



Ad arricchire ed impreziosire la giornata una escursione enogastronomica e rievocativa che intreccia la scoperta del paesaggio rurale di Matrice con la degustazione di prodotti locali direttamente nelle aziende agricole che costellano il percorso.



Dalle ore 11,00 alle ore 17,00 i responsabili della Pro Loco di Matrice sono a disposizione per accompagnare i visitatori ed i turisti alla scoperta della chiesa di Santa Maria della Strada.



In chiusura, la serata sarà allietata da musica con possibilità di continuare la degustazione presso gli stand gastronomici.

ROMANIC@MENTE IN CAMMINO

GIUBILEO FOR ALL

TOUR CHIESE APERTE

SECONDA TAPPA

SANTA MARIA DELLA STRADA(MATRICE)

SABATO 17 AGOSTO ORE 11,00