Le prime indagini già hanno portato a formulare delle ipotesi.

Il cadavere di un uomo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori vigili del fuoco nell’Aniene, a Roma.

Si tratterebbe di un giovane disperso da sabato, dopo essersi lanciato nel fiume da Ponte Tazio.

Il ritrovamento è avvenuto in un’ansa sulla riva sinistra dell’Aniene in zona Montesacro, nei pressi di via Valsolda.

Foto di repertorio