Roma/ Tragico incidente, muore un giovane motociclista

Tragedia della strada che vede come vittima un giovane centauro.

Un terribile schianto in moto è costato la vita a un ragazzo di ventidue anni. Il giovane è morto in un incidente stradale in provincia di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era in sella alla sua moto quando, sulla Braccianese Claudia, si è scontrato con un’automobile,.

I soccorsi purtroppo sono stati vani. Nonostante le manovre di rianimazione, il cuore del giovane ha smesso di battere.

Sul posto sono subito accorsi i carabinieri , la polizia locale e l’Avab odv Protezione Civile

foto di repertorio