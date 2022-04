Roma/ Tenta di uccidere due ragazze investendole con l’auto, arrestato un 42enne

Un fatto di cronaca gravissimo, che solo per un caso fortuito non è sfociato in tragedia.

Le ha puntate con la macchina e le ha investite per ucciderle. Una delle due vittime è stata sbalzata per dieci metri dopo l’impatto con il parabrezza, mentre l’altra è stata ferita alla gamba.

È la cronaca della notte di follia e di violenza a San Basilio, nella piazza di spaccio di via Morrovalle, dove sono state ferite due ragazze appena uscite da una festa.

Il peggio è stato scongiurato grazie al pronto intervento della polizia; arrestato un 42enne, pluripregiudicato della zona,

Le due vittime, una ragazza di 23 anni e una di 22 residenti a Cinecittà e al Prenestino, sono state ricoverate in codice rosso in ospedale con dieci giorni di prognosi.

Foto di repertorio