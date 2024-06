Roma/ Successo per la Conferenza Nazionale della CIM Italia

L’incontro, seppur a distanza, con i nostri conterranei sparsi per il mondo genera sempre emozioni forti, soprattutto per il legame intenso ed i rapporti per fortuna mai recisi che le nostre tante comunità all’estero riescono a mantenere con l’Italia dopo anni o anche decenni.

L’on. Angelo Sollazzo

Folla delle grandi occasioni, relazioni di alto livello, delegazioni CIM dalle Regioni italiane, parlamentari ed una nutrita presenza di sindaci, hanno fatto da cornice, il 22 giugno, alla Conferenza Nazionale della CIM Italia (Confederazione italiani nel mondo) , dal titolo “PNRR, turismo di ritorno, cultura e formazione, CER energia”, svoltasi nella prestigiosa sede della Università delle Scienze Internazionali UNINT in Roma.

Grande interesse in sala nell’ascolto delle relazioni dei tanti e prestigiosi personaggi presenti all’evento.

Nell’introduzione il Presidente on. Angelo Sollazzo ha ringraziato i presenti sottolineando la propria soddisfazione per il successo dell’evento.

Il pubblico in sala

Articolato il programma dei lavori, durante i quali c’è stato anche l’annuncio della convocazione per i primi giorni del mese di novembre del XIV Congresso Mondiale che si terrà in Tunisia.

I presenti hanno condiviso l’iniziativa.