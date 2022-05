Roma/ Lascia la figlioletta in auto a va a fare la spesa, denunciato dai carabinieri

Una disattenzione che non è finita in tragedia solo grazie alla prontezza dei passanti e all’intervento delle forze dell’ordine.

Ha lasciato la figlia di 5 anni chiusa in auto sotto il sole con una con una temperatura che superava i trenta gradi per andare a fare la spesa.

Il padre, un cittadino moldavo di 39 anni, si era allontanato per fare la spesa al supermercato. Il fatto è avvenuto nella zona Tufello.

Ad allertare i carabinieri alcuni passanti che hanno notato come la bimba sembrasse svenuta. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha dovuto infrangere il finestrino dell’auto e tirare fuori la piccola che per fortuna era in buone condizioni di salute.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato l’uomo per abbandono di minore affidando la piccola alla madre.

Foto di repertorio