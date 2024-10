Roma, ascensore precipita durante manutenzione: un morto e due feriti gravi

(Adnkronos) – Un ascensore è caduto a Roma durante un intervento di manutenzione straordinaria all'interno di un condominio in via delle Vergini. Nell'incidente un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti in modo grave. I tre erano sulla cabina quando si sono sganciate le cinghie di ancoraggio e l'ascensore è precipitato. La vittima è un nigeriano di 48 anni. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo gli ispettori del lavoro e il pm di turno della procura di Roma. Un’informativa delle forze dell’ordine è attesa nelle prossime ore a piazzale Clodio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)