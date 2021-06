Rieti – Campobasso 2-0. Il Campobasso festeggia la C

Il Campobasso calcio dopo 33 anni torna in Serie C. Una partita avvincente che già dal primo tempo ha fatto sperare l’i tera tifoseria a fino a sfociare poi nella gioia della C.

Rieti Saglietti, sadek, zona,orchi,, giannetti, scognamiglio, vari, marchi, prandelli, tirelli, d’alessandris. all battisti.

Campobasso Raccichini, Fabriani, Vanzan, ladu, dalmazzi, menna, bonta’, candellori, cogliati, esposito, vitali. All Cudini.

Arbitro Tomasi di lecce. marcatori al 11 Vari, al 17 Esposito, al 21 Candellori.



Il Campobasso, torna finalmente in serie C battendoil rieti e approfittando del pareggio del notaresco sono 7 i punti di vantaggio dei lupi a 2 giornate dal termine del torneo. La partita , si mette male per gli ospiti, che al 11 grazie all’ ennesimo svarione difensivo vanno in svantaggio e’ Vari che batte Raccichini e’ 1-0 per i locali.

Gli ospiti, non vogliono perdere e al 17 esposito con un gran tiro pareggia e’ 1-1 tra le due squadre,i lupi , insistono e al 21, esposito lancia candellori che segna il 2-1,in dieci minuti i mlupi hanno ribaltato il risultato.Intanto, arrivano buonenotizie Recanati dove i locali vincono 2-0 sul notaresco, esplode la gioia dei tifosi rossoblu sugli spalti di Rieti circa 300 tifosi ,al 30, ci prova Prandelli ma la sfera termina fuori., al 36 , tiro di candellori ma il portiere lazialeblocca la sfera. Finisce, cosi, il primo tempo con i lupi in vantaggio per 2-1.



Nel secondo tempo, al 50 tiro di vanzan ma la palla finisce fuori, i locali , attaccano ma la difesa molisana fa buona guardia , il rieti cerca il pareggio e la trova al 90 ma l’arbitro annulla per fallo su Dalmazzi. finisce, cosi, la partita , con la vittoria dei rossoblu promossi matematicamente in serie C,e a Campobasso inizia la festa caroselli di macchine con bandiere che andranno avantifino a tarda notte.

Arnaldo Angiolillo