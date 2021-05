Ricerca lavoro/Gestione Salute Srl, posizione aperta: Full Stack Developer

RICERCA LAVORO

Gestione Salute Srl, start up innovativa specializzata in progetti di integrazione di sistemi e di tecnologie in ambito sanitario per le medie e grandi imprese, in un’ottica di crescita, espansione e di continua richiesta di innovazione, è alla ricerca di uno sviluppatore full-stack da inserire nell’apposito team. La risorsa avrà la possibilità di lavorare in un contesto stimolante, che offre sfide impegnative, ma gratificanti, promuovendo il successo individuale e del team.

Se ti senti pronto a lavorare per obiettivi, sei motivato ad una carriera in Gestione Salute e pensi di possedere le caratteristiche che stiamo ricercando, non esitare a candidarti.

Cosa offriamo

Contratto full time / Free-lance.

Competenze richieste

Buona conoscenza di OOP;

Conoscenza base delle seguenti tecnologie: PHP 7+; DB Relazionali;

Conoscenza base di: Bootstrap; Javascript; CSS3; HTML5;

Conoscenza base di software per lo sviluppo e gestione del codice: git; PHPStorm.

È considerato un plus

Conoscenza di: Java; Kotlin; Swift; PostgreSQL; MongoDB;

Sviluppo e manutenzione di API SOAP/REST;

Formati di interscambio dati: JSON; XML;

È considerato un plus la conoscenza di: jQuery; LESS/SASS; TypeScript.

Sede di lavoro: Lucera (FG) o Smart working

Retribuzione commisurata all’esperienza e da concordare col candidato in sede di colloquio

Per candidarti compila il modulo qui sotto oppure invia la candidatura a: [email protected]