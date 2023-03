Regione Molise: Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di Revisori dei conti

E’ in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio online (sezione avvisi pubblici) del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 11 del 2023, l’avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di Revisori dei conti della Regione Molise. Gli interessati all’iscrizione o al mantenimento dell’iscrizione dovranno produrre apposita domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel BURM e nell’Albo Pretorio online del Consiglio regionale.



Dall’elenco aggiornato con atto del Segretario generale del Consiglio regionale, previo accertamento da parte della Commissione tecnica, potranno essere estratti i nominativi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024.