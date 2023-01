Regione/ Elezioni, fumata nera sulla candidatura alla presidenza per il centro destra

E’ stato un tavolo interlocutorio che non ha scelto (e del resto non avrebbe potuto farlo perché poi la decisione spetta al tavolo nazionale, ma su segnalazione di quello regionale); il nome del futuro candidato alla presidenza della Regione Molise per il centro destra non è uscito e saranno necessarie altre (speriamo non molte) riunioni.

Ieri al Centrum Palace di Campobasso erano presenti i coordinatori regionali dei partiti della coalizione oltre all’eurodeputato Aldo Patriciello; tutti hanno rivendicato pari dignità, mentre sulla eventuale ricandidatura per Donato Toma c’è ufficialmente solo la contrarietà dichiarata della Lega.

Forza Italia fa sapere di avere il presidente in carica e di avere un sostanziale assenso al momento alla riproposizione di una presidenza ‘azzurra’ (ricordiamo che in Lombardia e Friuli verranno ricandidati gli uscenti e questo è un segnale in loro favore).

Insomma fumata nera e fair play: tutti adesso parlano di scelte condivise e collegialità…ma, come detto, adesso.

(s.m.)