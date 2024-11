Progetti di valorizzazione. Aperture straordinarie dei luoghi della cultura statali in Molise Novembre 2024

Sabato 16 novembre 2024, il Parco archeologico di Sepino – Direzione regionale musei nazionali Molise invitano tutti

a scoprire le ricchezze del patrimonio culturale.

Oltre al consueto orario di apertura ordinario, alcuni luoghi della cultura saranno fruibili anche in orario straordinario

serale dando la possibilità di immergersi per più tempo nella storia, nell’arte e nelle tradizioni di questa affascinante regione.



Per l’occasione saranno fruibili con bigliettazione ordinaria i seguenti luoghi della cultura:

Castello di Capua, Gambatesa – apertura straordinaria orario di servizio 18h30 – 22h30

Castello Angioino di Civitacampomarano – apertura straordinaria 16h45 – 20h45

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia- apertura straordinaria 19h00 – 23h00. Dalle 11h00 alle 21h00 laboratorio

gratuito “Paleolana” legato al progetto “Viva Vittoria Isernia” e alla mostra in coso al museo

-Museo nazionale di Castello Pandone – apertura straordinaria 19h00 – 23h00

Museo Archeologico di Venafro – apertura straordinaria 19h00 – 23h00

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache- apertura straordinaria 19h00 – 23h00

Museo Archeologico Nazionale di Campobasso – apertura straordinaria 19h00 – 23h00



Per tutte le informazioni riguardanti orari ed iniziative dei nostri luoghi della cultura consultare il sito:

https://www.musei.molise.beniculturali.it

