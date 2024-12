Prima Stagione di Concerti “IO IN MUSICA, melodie di futuro”. Intervista al professor Natilli

L’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento si prepara a vivere un

momento storico: il debutto della prima Stagione di Concerti “IO IN MUSICA,

melodie di futuro”. Il ciclo prenderà il via martedì 17 dicembre 2024, alle ore 17:30,

nella Sala Polifunzionale di Trivento. L’iniziativa rappresenta un connubio tra

educazione, cultura e territorio, coinvolgendo giovani studenti, musicisti esperti e la

comunità locale in un progetto unico nel suo genere.



Abbiamo intervistato il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Natilli, per comprendere

meglio lo spirito e gli obiettivi di questa iniziativa.



Che significato ha per l’Istituto “Nicola Scarano” inaugurare una stagione di

concerti?

“Questo progetto è il frutto di una visione educativa che punta a integrare la musica

come linguaggio universale nel percorso formativo dei nostri ragazzi. La stagione di

concerti non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio percorso che mette

insieme educazione, creatività e territorio. Vogliamo avvicinare i giovani alla

musica, ma anche creare un ponte tra la scuola e la comunità locale, promuovendo

valori condivisi come la bellezza, la collaborazione e l’inclusione.”



Il concerto inaugurale sembra avere una valenza speciale. Ce ne può parlare?

“Certamente! La serata di apertura è stata pensata come un momento di sintesi tra

tradizione e innovazione. Protagonisti saranno i “Galanti Perosi”, un ensemble di

clarinetti e oboi diretto dal Maestro Lelio Di Tullio. Il loro talento e la loro

professionalità rappresentano un grande valore aggiunto per l’intera stagione. A

rendere tutto ancor più significativo, ci saranno i nostri alunni delle classi terze della

Scuola Secondaria di I grado. Grazie al coordinamento del Prof. Silvano Storto, i

ragazzi si esibiranno accanto ai “Galanti Perosi”, vivendo un’esperienza unica di

crescita e confronto. Questo primo appuntamento è un evento imperdibile che darà

il tono a tutta la stagione.”



Abbiamo poi chiesto all’assessore alla cultura del Comune di Trivento, Prof.ssa

Elisa Marianacci, di condividere il suo punto di vista sull’iniziativa.

Qual è il valore della collaborazione tra scuola e territorio in progetti come

questo?

“La sinergia tra scuola e territorio è fondamentale per promuovere una cultura

inclusiva e partecipata. Con iniziative come “IO IN MUSICA”, si rafforza il legame

tra le istituzioni educative e la comunità, creando occasioni di crescita collettiva. La

scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma un punto di riferimento per lo

sviluppo culturale del territorio. Questo progetto dimostra come, unendo le forze, si

possano realizzare eventi di grande qualità, capaci di arricchire tanto i giovani

quanto la cittadinanza.”



Come si inserisce l’impegno del Comune di Trivento in questo percorso?

“Il Comune di Trivento è da sempre impegnato nella valorizzazione della cultura e

della musica come strumenti di coesione sociale e sviluppo. Abbiamo sostenuto

con convinzione questa iniziativa, che rappresenta un esempio concreto di come la

musica possa diventare un veicolo di crescita e di condivisione. Investire nella

cultura significa investire nel futuro, e siamo orgogliosi di collaborare con l’Istituto

“Nicola Scarano” per offrire alla comunità eventi di così alto valore artistico e

formativo.”



Quali collaborazioni rendono possibile questa iniziativa?

“IO IN MUSICA” è il risultato di una rete di sinergie importanti. Abbiamo il sostegno

del Comune di Trivento, della Pro Loco Terventum, del Conservatorio “L. Perosi” e

del Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso, oltre al patrocinio dell’Ufficio Scolastico

Regionale per il Molise e della EIP Italia – Scuola Strumento di Pace. Questi

partner condividono la nostra idea di musica come strumento educativo e culturale,

e il loro contributo è fondamentale per garantire la qualità degli eventi.”



Qual è il messaggio che desidera trasmettere alla comunità con questa

iniziativa?

“IO IN MUSICA” è un invito a vivere la musica come esperienza di bellezza e

condivisione. La nostra scuola vuole essere un luogo aperto, capace di dialogare

con il territorio e di offrire opportunità di crescita non solo per gli studenti, ma per

tutti. Crediamo nella forza educativa delle arti e nel loro potenziale di

trasformazione sociale. Questo progetto è un modo per costruire insieme un

orizzonte migliore.”



L’intera comunità è invitata a partecipare alla serata inaugurale del 17 dicembre,

che vedrà i “Galanti Perosi” offrire una performance di altissimo livello. Sarà il primo

passo di un viaggio musicale che si svilupperà in sette appuntamenti fino a maggio

2025, offrendo emozioni e creatività per tutte le generazioni.

Il futuro si costruisce anche attraverso la musica, e l’Istituto “Nicola Scarano” è

pronto a scriverne le melodie. Vi aspettiamo numerosi!