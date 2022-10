Politica/ Dal Molise a Roma per la Pace: il Movimento 5 Stelle ci sarà

Riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo M5S Molise

Portavoce, attivisti e simpatizzanti del M5S aderiscono alla manifestazione per la Pace in programma sabato 5 novembre a Roma.

Saremo presenti nella Capitale per ribadire il convinto “no” ad un conflitto insensato che continua a provocare vittime e distruzione tra la popolazione civile.

Ci apprestiamo a vivere una grande giornata di partecipazione senza bandiere o simboli politici.

Oggi più che mai, riteniamo, che qualsiasi azione messa in campo possa contribuire a quel processo di pace tra popoli auspicato da tutti e in particolare da papa Francesco.

In vista dell’evento, il M5S Molise sta allestendo degli autobus che partiranno da Campobasso, Termoli e Isernia.

Per aderire alla manifestazione basta compilare il modulo online disponibile sui nostri canali social. Le adesioni per partecipare alla manifestazione saranno accolte fino a mercoledì 2 novembre.

Il costo del viaggio da Campobasso e Isernia fissato a 20 euro, mentre da Termoli sarà di 25 euro da consegnare agli organizzatori al momento della partenza.

L’orario delle partenze dal Molise previsto per le 8,30. Il ritrovo a Roma per tutti è alle ore 12.

In allegato la slide dell’evento, il link del modulo per la partecipazione e un video del portavoce del M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco