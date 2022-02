Pietracatella protagonista di Borghi d’Italia di TV 2000

Sabato 29 e domenica 30 gennaio Mario Placidini e la troupe del programma televisivo Borghi d’Italia per registrare la puntata dedicata al borgo molisano. La puntata andrà in onda sabato 26 febbraio intorno alle 12.15 poi domenica 27 febbraio alle 06.20 poi domenica 6 marzo alle 12.15 dopo Angelus Papa Francesco su Tv2000, la Tv della Conferenza Episcopale Italiana in onda sul canale 28 del digitale terrestre oppure sul canale 157 di Sky a livello nazionale.

Il programma è un itinerario settimanale di 30 minuti nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese. In ogni puntata protagonisti il borgo, con il suo Comune e la sua Chiesa, le parole vive della gente e il dialetto, la natura, il folclore, i sapori, l’associazionismo, la solidarietà, il volontariato. Quel che definisce, insomma, l’autenticità dei piccoli borghi italiani.

“Borghi d’Italia, giunto alla tredicesima stagione, nasce con questa ambizione: raccontare luoghi e genti depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità. Da qualche stagione si realizzano puntate speciali sulle città capoluogo.” afferma il conduttore Mario Placidini. “Una vetrina importante per il nostro paese – dice il Sindaco Tomassone – per far conoscere, in tutta Italia, Pietracatella e le sue bellezze, ma anche il Molise.”

Il programma va in onda ogni sabato e domenica alle ore 12.15. La versione Radio del programma e della puntata su Pietracatella andrà in onda domenica 27 febbraio alle ore 14.00 sulle Radio In Blu e alle 17.00 su Radio Vaticana Italia.