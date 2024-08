Pietracatella in festa per S. Giovanni Battista

Si svolgerà giovedì 29 agosto a Pietracatella, la tradizionale Festa in onore di San Giovanni Battista, titolare della Parrocchia. Una festività molto attesa che ha assunto risonanza negli anni per il tradizionale concerto di musica popolare e la sagra dei maccheroni, che rappresenta la chiusura degli appuntamenti estivi pietracatellesi.



Il programma religioso per la mattinata del 29 agosto prevede la Santa Messa alle ore 8.30 per le famiglie, a seguire alle ore 10.00 la Santa Messa Solenne cui seguirà la tradizionale processione accompagnata dal complesso bandistico di Pietrelcina. Seguirà alle ore 19 la Santa Messa di ringraziamento presso la chiesa parrocchiale.

In serata, dalle ore 20.30, in P.zza Santa Maria la Sagra dei maccheroni, carne e salsiccia alla brace accompagnata da buona musica delle tradizioni popolari. La serata, infatti, verrà animata con l’esibizione del gruppo musicale “I Musici”, con pizzica, saltarello e tamurriata. Una giovanissima band abruzzese doc, che da anni porta in giro per l’Italia i colori di questa forza di suoni in movimento. Le danze riempiono le piazze piccole o grandi dei suggestivi borghi del mezzogiorno italico.