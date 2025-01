Pietracatella confermata ‘Città che legge’ per il triennio 2024-2026. Sono 6 i comuni molisani che sono rientrati nella qualifica di CEPELL e ANCI

Il Comune di Pietracatella continua ad essere “Città che legge” per il triennio 2024-2026, ottenendo il riconoscimento attribuito dal Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.



Il titolo premia i comuni che si distinguono per il loro impegno nella promozione della lettura come strumento di crescita socio-culturale.



Pietracatella inoltre nel 2023 con il progetto “Pietracatella legge” ha vinto il bando nazionale finanziato dal CEPELL, Centro per il Libro e la Lettura, e Ministero della Cultura. Infatti sono state realizzate tante attività connesse alla lettura ed alla promozione del libro, dall’inaugurazione di bibliopoint, all’acquisto di libri ad incontri con suole, anziani e migranti, oltre che con i giovani.



“Un riconoscimento importante quale stimolo per continuare a investire nella cultura del libro. – dice il Sindaco Antonio Tomassone – Ci impegneremo a creare momenti di incontro per tutta la comunità e condivisione, per sviluppare attraverso la lettura una maggiore consapevolezza comunitaria”.



Con Pietracatella, salgono a sei i Comuni molisani riconosciuti come “Città che legge”. Tra cui il capoluogo Campobasso, affiancato da Termoli, Isernia, Venafro e Macchiagodena. In totale in Italia ne sono 755.