Pesco Sannita, auto contro furgone, a perdere la vita una coppia residente a Termoli

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in contrada Maitine, nel territorio di Pesco Sannita. A perdere la vita una coppia residente a Termoli – il marito 64enne, la moglie di 62 anni originaria del posto – che viaggiava a bordo di una Fiat Uno. I due erano nel Sannio per far visita ad alcuni parenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i pompieri del Comando Provinciale. Nulla da fare per i due coniugi all’interno della vettura, che dopo l’impatto contro un furgone è finita in un campo di grano.