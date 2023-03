Pescaturismo e ittiturismo boicottati, Romagnuolo: ‘la crescita del Molise ostacolata dai personalismi’

“Come può crescere il Molise se le proposte di legge presentate perché il territorio si evolva economicamente, e non solo, vengono boicottate all’interno di un Consiglio regionale che invece dovrebbe legiferare per il bene di una intera popolazione?” Durissima posizione della consigliera Aida Romagnuolo dopo la bocciatura di tutti gli articoli della sua Proposta di Legge n. 121, su ‘Disposizioni in materia di pescaturismo ed ittiturismo’.



In occasione dell’ultima seduta dell’Assise prima dello scioglimento in vista delle prossime elezioni regionali, è finito al voto anche il dispositivo a tutela del comparto bassomolisano.

“Mi rammarica – ha commentato Romagnuolo – rilevare come posizioni personalistiche interferiscano con un dispositivo che mirava solo a risollevare le sorti di questa terra puntando sulla bellezza e sulle tradizioni del nostro Molise.

Speravo ci fosse pieno consenso ad una iniziativa già promossa in altre regioni volta a favorire la presenza di persone sui pescherecci per finalità turistiche e ricreative, garantendo, inoltre, nuove opportunità lavorative.

Tutto questo però – ha continuato Romagnuolo – non ha trovato il consenso dell’opposizione e di gran parte della maggioranza. Trovo gravissima questa bocciatura, che ha creato ancora una volta danni al settore”