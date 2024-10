Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Doppia inaugurazione: a San Giacomo degli Schiavoni e a Larino

Accompagnare le persone con disabilità e costruire la loro autonomia attraverso progetti

personalizzati e adeguati sostegni. E’ l’obiettivo del progetto messo in campo dal

Coordinatore dell’ATS di Termoli (ATS capofila) Avv. Antonio Russo, di concerto con

l’ATS di Larino (ATS associato) grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea (fondi

P.N.R.R.), la cui gestione delle attività è stata organizzata in coprogettazione con la Coop.

Sociale SIRIO, l’Ente Scuola e Lavoro e alcuni Enti del Terzo Settore: il Circolo MCL, Un

Paese per Giovani APS e Un Impiego per Ciascuno APS.

L’iniziativa è destinata a 12 beneficiari, che hanno presentato spontanea manifestazione

di interesse e che sono stati selezionati da un’apposita équipe per la conseguenziale

valutazione multidisciplinare, prevendendo il coinvolgimento di professionisti del

comparto sociale e sanitario per l’elaborazione della Progettazione Personalizzata.

I beneficiari sono i primi 12 di una graduatoria stilata dall’ATS di Termoli, i quali saranno

coinvolti in percorsi di vita indipendente permettendo loro di sperimentarsi in contesti

abitativi/formativi/lavorativi in linea con i propri desideri, aspirazioni e attitudini. Saranno,

inoltre, garantiti servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari che prevedono diversi

ausili, al fine di migliorarne l’autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo

del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

A tal fine sono stati individuati e ristrutturati due immobili comunali, uno a San Giacomo

degli Schiavoni che ospiterà sei utenti, l’altro a Larino che ospiterà gli altri sei.

Attivata la rete istituzionale, per la riuscita del progetto è ora essenziale il coinvolgimento

della comunità, che contribuisce al giusto clima di accoglienza e di collaborazione. Per

questo sono stati organizzati due eventi di inaugurazione con conferenza stampa:

Venerdì 25 ottobre 2024, ore 10.30

a San Giacomo degli Schiavoni, corso Umberto I

Lunedì 28 ottobre, ore 10.30

a Larino, in via Santissimi Martiri Larinesi.

Saranno presenti gli enti gestori per illustrare i dettagli dell’iniziativa.

Interverranno i sindaci, i beneficiari e i referenti delle aziende che hanno partecipato.