Per Termoli Musica al Cinema Sant’Antonio si esibirà il: The Palm Court Quartet

Un concerto dal repertorio crossover con bellissime trascrizioni dei grandi successi del pop d’autore (Porter, Gershwin…), brani da musical e tratti dalle più famose colonne sonore.

Il concerto sarà eseguito con proiezione di video confezionati ad hoc sulle esecuzioni del Quartetto. I video vengono proiettati mentre i quattro musicisti si esibiscono al buio con leggi luminosi, immergendo l’ascoltatore nell’atmosfera onirica del Cinema Muto.

Il quartetto d’archi dal repertorio cross-over prende il suo nome dal luogo per eccellenza dove classica, musica pop e jazz s’incontrano. Tale è il suo repertorio, che spazia dai quartetti di Mozart, a celebri musiche classiche originali e trascritte, fino alle vette della musica jazz e pop.

Nell’ottobre 2003 il quartetto ha inaugurato un’importante stagione cameristica presso il prestigioso Teatro Olimpico di Vicenza (“Incontri sulla tastiera”) riscuotendo ottimi consensi dalla critica.

Il Cortile Delle Palme si è poi esibito per diverse stagioni nazionali: “Concerti e colline”, Corona Ferrea di Monza, Festival Brianza Classica, Torino Classica, Festival internazionale di musica da camera in Val d’Aosta, Festival Ultrpadaduum, “Villa Oliva” a Cassano Magnago, Terre d’Arezzo Music Festival etc. riscuotendo ovunque entusiastica accoglienza da parte di pubblico e degli Enti organizzatori. Le colonne sonore saranno eseguite sulla proiezione dei video ad esse collegate. Saranno eseguite brani tratti dalle colonne sonore di Schlindler’s List, Il Padrino, A colazione da Tiffany, Il fantasma dell’opera, Summertime, e tanti altri. Un’ora di concerto imperdibile.