Pastorale del Turismo della CEI/ Tra i cammini di fede censiti anche il Cammino dell’acqua in Molise

L’Ufficio Nazionale della Pastorale del Turismo della Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato, nei giorni, scorsi il primo elenco dei cammini di fede.

I Cammini di Fede sono una grande ricchezza non solo per la Chiesa ma per tutti i territori che, grazie ad essi, si valorizzano, si conoscono, danno la possibilità di godere ed apprezzare la Bellezza naturale, culturale, religiosa delle nostre diocesi e città.



Tra i cammini censiti , ed è nostra grande soddisfazione, il cammino dell’acqua che unisce i due santuari mariani di Cercemaggiore e Castelpetroso ivi inclusa la Via Matris, cammino esperienziale di grande intensità interiore.



L’Ufficio regionale sta lavorando in totale sintonia con la regione Molise per ottenere l’inserimento del cammino

dell’acqua anche nel catalogo nazionale previsto nel Decreto emanato dal Ministero del Turismo.

Il cammino dell’acqua che si estende per 60 Km interessa ben 12 comuni utilizza come linea ideale il tratturo

Pescasseroli – Candela e promuove diverse emergenze storiche, artistiche, ambientali e religiose.

L’auspicio che si possa arrivare in breve tempo ad ottenere l’iscrizione nel catalogo nazionale e l’omologazione

del percorso nei Cammini d’Europa.

Per quanto concerne il nostro territorio il turismo lento, esperienziale, di comunità è il segmento che può dare

ritorni alle nostre comunità ed essere strumento per una rigenerazione sociale delle aree interne.

Ma il tema cammini soprattutto quelli a sfondo religioso e di fede stanno destando l’attenzione di tanti

“ speculatori” tanto da indurre il direttore nazionale della Pastorale ad una forte affermazione : “ Giù le mani dai

Cammini” che vanno custoditi, valorizzati con il coinvolgimento della comunità e non strumento di mera

speculazione con danni per il territorio.

Per questo motivo l’Ufficio della Pastorale ha invitato il decisore politico ad incoraggiare il turismo di comunità e

della convivialità che pone al centro la persona e non il cliente.

Abbiamo dovuto constatare, nostro malgrado, proposte su cammini religiosi e di fede formulate da società che

hanno finalizzato le attività ad azioni di marketing dimenticando le direttive della CEI, il coinvolgimento delle

Diocesi e delle Regioni. In questo modo si blocca sul nascere lo sviluppo della rete dei Cammini.

E’ necessario, per evitare distorsioni e speculazioni, far ripartire i tavoli tecnici nazionale e regionali previsti nel

protocollo d’intesa firmato nel 2017 dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e

dalla Conferenza Episcopale Italiana per giungere nel breve periodo a poter approvare in ogni regione la legge

per la disciplina dei Cammini.