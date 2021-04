Pasqua e Zona Rossa/i divieti di transito a Termoli

Al fine di ridurre al massimo le occasioni di contagio e il rischio di ulteriore diffusione del COVID-19, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, Il sindaco Roberti ha emanato una nuova ordinanza:

-l’interdizione al transito pedonale, velocipedi ed acceleratori di velocità sul marciapiede/pista ciclabile del lungomare Nord di Termoli, dalla rotatoria dell’hotel Mistral (incrocio via C. Colombo/via Magellano), fino alla torretta (via Vespucci);

-l’interdizione al transito pedonale lungo l’area pedonale e passeggiata del lungomare Sud di Termoli, che va dal lido “Buena vista social Club” al lido “Cala dei Longobardi”, e dal “Circolo della Vela”, all’ingresso del porto turistico c.d. “Strada Parco”;

Rimane consentita l’uscita ed il rientro dei cittadini che hanno accesso alle proprie residenze, domicili ed abitazioni situate sulle predette aree.

-l’interdizione all’accesso su tutte le spiagge del litorale di Termoli da Sud a Nord;

-il divieto di stazionamento all’interno di tutte le aree verdi litoranee comunali e zone esterne alle carreggiate.

AVVISA CHE

Il mancato rispetto delle misure previste nella presente ordinanza è punito con le sanzioni di cui all’articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.