Parte il programma SPORT DI TUTTI Young. Iscrizioni aperte fino al 16 gennaio

SPORT DI TUTTI è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.



In questa prima fase, l’intervento si rivolge alla fascia di età dai 5 ai 18 anni, con l’avvio dell’edizione dedicata ai giovani che, grazie alla rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche che operano sul territorio, avranno la possibilità unica di praticare gratuitamente attività sportiva pomeridiana, per 2 ore alla settimana, scegliendo tra molteplici discipline sportive.



La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 17 dicembre fino alle ore 16:00 del 16 gennaio 2020.



QUALI SONO I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI RAGAZZI?

I requisiti per partecipare sono i seguenti:

· fascia di età dai 5 ai 18 anni;

· dichiarazione ISEE, riferita all’anno 2018, attestante il reddito familiare.

Non è richiesto, come requisito d’accesso, il possesso della cittadinanza italiana. L’identificazione dei beneficiari dell’iniziativa avverrà sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (modello I.S.E.E.) privilegiando le fasce più basse ed i nuclei familiari con un numero maggiore di componenti. Nella graduatoria, saranno tenute in considerazione le segnalazioni ricevute da parte dei servizi sociali degli Enti locali, con attribuzione del punteggio massimo.

COME ISCRIVERE I RAGAZZI?

I genitori, o i titolari della potestà genitoriale, possono iscrivere i propri ragazzi:

· online sul sito https://www.sportditutti.it/ o direttamente accedendo al

portale area.sportditutti.it;

· presentando il modulo cartaceo (qui allegato) debitamente compilato e

firmato, alla società sportive prescelte (consulta la lista sul sito web)oppure presso le Strutture territoriali Sport e salute (consulta la lista sul sito web).

Per completare l’iscrizione, prima dell’avvio del corso sportivo, sarà necessario presentare alla società sportiva la documentazione completa (modulo di iscrizione, certificato medico, dichiarazione ISEE riferita all’anno 2018, ecc.). Per maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione, consultare la brochure di progetto.