Parma, donna scomparsa a Fraore

(Adnkronos) – Una donna è scomparsa nella località di Fraore, nei pressi di Parma. Da quanto si apprende dalle testimonianze di alcuni residenti della zona, sarebbe uscita nel pomeriggio di venerdì per recarsi a svolgere alcune commissioni, per poi non fare più ritorno presso la propria abitazione. Già da questa mattina sono in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco e polizia di Stato, dispiegati con un alto numero di agenti dotati di droni e unità cinofile. È intervenuto anche un elicottero proveniente dalla centrale di Bologna. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)