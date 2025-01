Open Day all’Istituto Comprensivo Achille Pace di Termoli: un’occasione per scoprire l’offerta formativa e incontrare gli insegnanti

Gennaio mese di scelte importanti, come quella della scuola da frequentare nel

prossimo futuro. L’Istituto Comprensivo Achille Pace di Termoli apre le porte alle

famiglie e agli studenti interessati per far conoscere da vicino la scuola e far scoprire

la propria offerta formativa.

Il primo appuntamento è per sabato 11 gennaio 2025

dalle 10 alle 12: sarà possibile conoscere da vicino la scuola dell’infanzia e la scuola

secondaria di primo grado di Difesa Grande.

Sabato 18 gennaio porte aperte sia a

Difesa Grande che a via Po per conoscere la scuola primaria.

Sabato 25 gennaio tocca

all’infanzia di via Volturno e alla secondaria di primo grado di via Po, sempre dalle

10 alle 12.



Sarà possibile effettuare visite guidate per visionare le aule, i laboratori e gli spazi

dedicati agli studenti, incontrare i docenti e il dirigente scolastico prof.ssa Luana

Occhionero per approfondire i percorsi formativi, partecipare a laboratori e attività

pratiche in un ambiente accogliente e stimolante.



Gli Open Day rappresentano un’importante occasione per approfondire l’offerta

formativa di tutti i gradi, in particolare si potranno conoscere i diversi ambienti di

apprendimento secondo il modello DADA, un nuovo modello organizzativo nel quale

l’aula non è più assegnata alla classe, ma è gestita dai dipartimenti e affidata a uno o

più insegnanti della stessa disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi

d’ora.