Oltre la linea porta “Quadri 2024” al teatro Alfieri di Fossalto

Domenica 24 dicembre alle 19.00 al Teatro Alfieri di Via Roma a Fossalto andrà in scena la Compagnia Excursus con Quadri 2024, uno spettacolo prodotto da PinDoc con il contributo del MIC e della Regione Sicilia, con le coreografie di Ricky Bonavita. Interpreti: Valerio Bonavita, Francesca Schipani.

Quadri 2024 è un programma contenitore variegato, con sezioni coreografiche appartenenti al repertorio più recente della compagnia, accompagnati da brani di nuova creazione, con possibilità di allestimento e fruizione diversa a seconda dei luoghi performativi scelti. Bonavita resta fedele al leitmotiv delle tematiche emozionali e al lavoro sulla caratterizzazione dei personaggi, nonché sulle relazioni che fra di essi intercorrono in scena. Ma lo arricchisce di nuovi punti di vista, possibilità creative e compositive sperimentali, per azioni non narrative. Si evince una forte connessione e condivisione su contenuti comuni, ma in qualche modo più solistica come concezione coreutica e partitura coreografica. Si delinea così una nuova possibile indagine di ricerca sul corpo che lo vedrà come strumento per riprendere in mano la danza e l’arte scenica, asservendolo a nuove azioni drammaturgiche, a differenti modalità espressive.

La rassegna, ideata e organizzata dall’associazione Itinerarte, gode del patrocinio del Comune di Fossalto.

Alla fine di ogni spettacolo sarà offerto un aperitivo.

Domenica 24 novembre, ore 19.00

Teatro Alfieri – via Roma, Fossalto (CB)

Torna a Fossalto l’appuntamento mensile con la rassegna Oltre la linea.

Costo ingresso: 8 euro

Info e prenotazioni: itinerarteass@gmail.com – cell. 366

8711689

Ufficio stampa: Francesca Panìco

– francescapanico.art@gmail.com – cell. 348 3452978