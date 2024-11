Odg Molise, Corecom, Usr e Comune di Fornelli insieme per il primo riconoscimento molisano nella categoria

Deliberato il premio giornalistico “Pasquale Lombardi”

Un premio giornalistico a Pasquale Lombardi: questa è la promessa che l’Odg Molise fece ai parenti del collega scomparso. E le promesse vanno mantenute: prima regola. Nel corso della seduta del 28 ottobre, il direttivo dell’Odg Molise ha approvato lo schema di convenzione – regolamento che prevede la intitolazione di un concorso alla memoria del vice presidente pubblicista che tanto ha fatto per la categoria, la nascita e la crescita dell’Ordine regionale. Insieme all’Ufficio scolastico regionale, al Corecom, al Comune di Fornelli, paese del quale era originario Pasquale, ai familiari (Marianna ed al collega Ernesto), si è studiato uno statuto base che prevede tre premi in denaro, per riconoscimenti destinati non solo a giornalisti iscritti all’Ordine, ma anche a studenti dell’Unimol e delle scuole dell’obbligo. Ovviamente si tratta di un concorso nazionale che partirà l’anno nuovo, non appena l’Amministrazione Tedeschi provvederà a deliberare in tal senso. Stesso dicasi per il Comitato Comunicazioni della Regione che ha promesso, insieme al sindaco del paese, lo stanziamento di una somma che sarà devoluta alle scuole, essendo i futuri vincitori dei minori. Un premio giornalistico che si basa su articoli, servizi e fotografie sia su inchieste ma anche lavori di fantasia inerenti il Molise, la sua cultura, il paesaggio, le tradizoni. Una vasta possibilità dunque di partecipare, come Pasquale avrebbe voluto e come l’Ordine dei Giornalisti del Molise ha deciso di riconoscere questo desiderio. Si tratta del primo premio giornalistico indetto dall’Ordine regionale che dovrà entrare nella storia giornalistica della Regione.