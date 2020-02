Nuovo avvistamento della pantera. Realtà o fake news? Che fine ha fatto il felino?

Ormai si susseguono gli avvistamenti del felino giunto dalla Puglia. Ci è arrivata in redazione una nuova segnalazione . Che sia una pantera pare non ci siano dubbi, anche perchè gli esperti dopo aver esaminato le impronte hanno confermato che si tratta di un grosso felino.

Naturalmente attendiamo sempre notizie da parte degli organi preposti.

Sul web si sussegono foto, alcuni fotomontaggi, anche la foto che abbiamo pubblicato potrebbe essere di qualche giorno fa , in periferia di Campomarino.

Anche se sono talmente tanti gli avvistamenti che è difficile stabilire dove possa trovarsi oggi il felino, e le ricerche continuano, questa mattina anche con l’ausilio di un elicottero sulla vallata del Bifern e del Molise centrale in quanto circolavano notizie che il felino fosse stato avvistato dalle parti di Duronia, ma comunque resta il fatto che l’argomento pantera, sta tenendo banco in questi giorni in Molise.