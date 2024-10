Nuove aziende in Molise, Di Lucente: Seguiamo il progetto da mesi, pronti a fare la nostra parte

Renesys Energy Inc., azienda statunitense specializzata nella progettazione e nello sviluppo di batterie di nuova generazione, ha ufficializzato al Mimit la presentazione di un contratto di sviluppo che vede il Molise cuore dell’investimento. Il progetto, con un investimento complessivo stimato intorno ai 400 milioni di euro in 5 regioni, creerà oltre mille nuovi posti di lavoro, a cui si aggiungeranno quelli dell’indotto.



“Sono mesi che, insieme al Ministero, stiamo seguendo la trattativa – ha spiegato l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente -. Per il momento possiamo solo dire che stiamo guardando con attenzione i passi dell’azienda garantendo il percorso di semplificazione procedurale e di sburocratizzazione che abbiamo inaugurato da qualche mese. Attendiamo le prossime mosse dell’azienda alla quale, come ribadito nei tavoli ministeriali, possiamo garantire supporto in termini di procedure celeri e politiche di sviluppo innovative”.



Sulla politica di attrazione di investimenti Di Lucente ribadisce: “Ci ho creduto da subito. Per anni il Molise non è andato a caccia di investitori promuovendo la sua attrattività imprenditoriale. Una follia per me. Ci dobbiamo promuovere come territorio capace di sviluppare investimenti, anche di alto calibro. Noi abbiamo iniziato nell’agosto 2023 e stiamo continuando ancora. I frutti di questo genere di politiche si

vedono sul lungo periodo. Speriamo che il progetto di Renesys veda la luce e che sia solo la prima di una serie di nuove aziende che decideranno di investire in Molise”.



I vertici di Renesys Energy hanno illustrato al Ministro i loro piani di investimento, annunciando l’intenzione di realizzare in Italia quattro nuovi stabilimenti produttivi di ultima generazione in Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia e Sicilia, verticalmente integrati, per soluzioni avanzate di stoccaggio energetico.