Notte Europea dei Musei –Aperture straordinarie sabato 3 luglio

In occasione della Notte Europea dei Musei, evento che gode del patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, sabato 3 luglio 2021 la Direzione regionale Musei Molise ha organizzato l’apertura straordinaria serale di tutti i luoghi della cultura di propria competenza, al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Riportiamo di seguito il programma completo di tutte le iniziative in Molise e i relativi orari.

Provincia di Campobasso

 Museo Sannitico – Campobasso

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00

Ore 19:00 – Evento: Archeologia digitale per il pubblico. Presentazione del PCTO 2021

“Esperienze di approfondimento universali per i visitatori del Museo Sannitico” con il

Liceo “G.M. Galanti” di Campobasso

 Museo Palazzo Pistilli – Campobasso

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00

 Castello di Capua – Gambatesa (CB)

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00

 Museo della città e del territorio – Sepino (CB)

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00 – Alle ore 18:30 è prevista una visita guidata all’area archeologica di Sepino e successivamente al Museo della città e del territorio previa prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di € 5,00 a persona (per info: [email protected] – 329.4593123)

 Castello di Civitacampomarano (CB)

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00

Provincia di Isernia

 Museo nazionale del Paleolitico di Isernia

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00 – Visite guidate su prenotazione a cura di

Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di € 5,00 a persona (per info:

[email protected] – 327.2803696)

Santuario italico – Pietrabbondante (IS)

Apertura straordinaria dalle 18:00 alle 21:00 – Alle ore 18:30 è prevista una visita guidata previa prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di € 5,00 a persona (per info: [email protected] – 389.2191032)

 Museo nazionale di Castello Pandone – Venafro (IS)

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00 – Alle ore 19:00 e alle ore 21:00 sono previste visite guidate previa prenotazione a cura di Associazione Me.Mo Cantieri Culturali al costo di € 5,00 a persona (per info: [email protected] – 389.2191032)

 Museo archeologico di Venafro (IS)

Apertura straordinaria dalle 19:00 alle 22:00

 Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno (IS)

Apertura straordinaria dalle 18:00 alle 21:00

Si ricorda che, per garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori rispetto all’attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in tutti i luoghi della cultura è previsto l’accesso contingentato, l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso, la misurazione della temperatura corporea all’ingresso e l’igienizzazione della mani.

Per rimanere aggiornati sugli orari e sulle modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura si possono consultare i siti istituzionali:

http://www.beniculturali.it – www.musei.molise.beniculturali.it