Notte di Note a Baranello, protagonisti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Barone”

Notte di note a Baranello e una piccola grande orchestra ad esibirsi per l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie. Circa quaranta ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Barone”, diretti dal docente di musica prof. Peppino Natarelli, si sono resi protagonisti nell’ambito del progetto “Il Natale che non ti aspetti”.

Gli allievi del Plesso centrale di Baranello hanno eseguito all’interno della chiesa di San Michele Arcangelo, una decina e più di brani della tradizione natalizia; poi al termine del concerto anche una mostra mercato con oggetti e dolci confezionati e messi in vendita dagli stessi allievi per raccogliere fondi da donare in beneficenza.