Norvegia, bus con 58 persone a bordo finisce in mare: almeno 3 morti

(Adnkronos) – "Grave" incidente stradale oggi, 26 dicembre, nel nord della Norvegia. Secondo quanto reso noto dalla polizia, citata dall'emittente Nrk, un bus di linea con 58 persone a bordo è uscito fuori strada sulla E10, circa 30 chilometri a sudest della città di Svolvær, nel nord del Paese, finendo parzialmente in mare.

Il primo bilancio è di tre morti e quattro feriti gravi, ha riferito il capo del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen. Continuano le operazioni di soccorso per recuperare i passeggeri. Sul bus viaggiavano passeggeri di otto nazionalità diverse, ha reso noto il capo della polizia del distretto di Nordland, Bent Are Eilertsen, precisando che il lavoro di identificazione non è facile, dal momento che non ci sono elenchi dei passeggeri del bus di linea. "La Farnesina e l'ambasciata d’Italia a Oslo monitorano la situazione dopo la caduta di un bus nel nord del Paese" per verificare l'eventuale coinvolgimento di italiani nell'incidente. "Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato", si legge in un post su X della Farnesina, in cui si ricorda, "per qualsiasi esigenza, di contattare l'Unità di crisi al numero 06 36225 e scaricare l'app Viaggiare Sicuri". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)