Nicola Lanza Azione Civile: La sicurezza a Campobasso va garantita attraverso una guida politica

I controlli serrati della polizia, l’impegno riconosciuto al Prefetto al Questore ai Carabinieri, da Azione Civile e da altre forze politiche, va completato con un’azione complessiva al fine di garantire sicurezza pubblica e prevenzione del crimine.

Occorre concentrare risorse umane ed economiche per presidiare maggiormente, soprattutto nelle ore notturne, alcune zone della città per aumentare anche il senso di percezione di sicurezza per i giovanissimi, i cittadini, gli studenti universitari, e i turisti presenti in città. Vanno riconsiderate le priorità da indicare alla polizia municipale.

La sicurezza è una delle priorità per la nostra città e, attraverso una regia politica, vanno rafforzati i protocolli di collaborazione per migliorare le azioni coordinate e congiunte tra le diverse istituzioni. La città vive una criticità complessiva che richiede un impegno straordinario di programmazione, d’idee, visione, azione, competenza, tenacia, inclusione. Andrebbero diversamente considerate le necessità in città, tenuto conto delle criticità che rischiano di divenire emergenze e le emergenze che rischiano d’incancrenirsi.