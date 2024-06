Napoli, crollo all’interno dell’ospedale di Ischia

(Adnkronos) – Crollo oggi pomeriggio di una parte della controsoffittatura e di calcinacci all'interno dell'ospedale di Ischia. Una parte della hall dell'ospedale è stata interdetta. Fortunatamente, non ci sarebbero feriti, anche se a cedere è stata parte della controsoffittatura della sala d'attesa dove in quel momento erano presenti alcuni pazienti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ischia, che hanno avviato le indagini sul crollo. Attualmente sono in corso tutte le verifiche del caso per capire innanzitutto le cause del cedimento improvviso. Nel frattempo, parte della salata d'attesa rimarrà interdetta, mentre l'attività ospedaliera prosegue regolarmente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)