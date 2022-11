Muisca/ Luigi Farinaccio a ‘Viva vittoria’

Domenica 20 novembre, il cantautore Luigi Farinaccio si esibirà a Campobasso, nell’ambito della manifestazione “Viva Vittoria” Giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il progetto “Viva Vittoria”, opera relazionale condivisa dalle donne per le donne, nasce nel 2015, con il desiderio di fare qualcosa subito per fermare la violenza sulle donne, decidendo di intraprendere un progetto condiviso. Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società. Come strumento per concretizzare questo progetto, è stato scelto il “fare a maglia”, metafora di creazione e sviluppo di se stesse.

Si è dimostrato un tramite perfetto, perché si tratta di una modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile che in tutti gli adulti riconnette ad immagini familiari, fa emergere ricordi e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione. Migliaia di donne hanno partecipato alla realizzazione dei quadri di maglia. Il progetto ha esercitato un richiamo trasversale in tantissime città italiane, coinvolgendo persone di ogni estrazione sociale, culturale, religiosa e politica.

La manifestazione è organizzata dal Centro Antiviolenza APS Liberaluna Onlus, con il patrocinio del Comune di Campobasso, si svolgerà in Piazza Municipio a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 19.00. A sostegno di “Viva Vittoria” si alterneranno diversi ospiti: Marco Libertucci e Federica Tronca, APS ArTaMo Arte Talenti Moda, Antonio Fornaro, Officina Creattiva.