Muffin al profumo di vaniglia, ricetta senza latte, uova e burro

Per chi è intollerante ad alcuni alimenti, come ad esempio ai lieviti ed al lattosio, di certo non è detto che debba rinunciare ad una merenda o ad un ” dolce” momento. In commercio ci sono prodotti adatti alle intolleranze,ma sicuramente fare in casa dolci, oltre al palato si da soddisfazione ai provetti pasticceri. E in questo momento lo stop dal lavoro, o lo smart working ci danno più tempo a disposizione per le nostre ricette.

Sono tante le ricette che possiamo fare senza la presenza di burro, lievito e lattosio, semplicemente sostituendo questi elementi.

Ed allora iniziamo con una ricetta semplice e veloce: muffin al profumo di vaniglia.

Ingredienti:

200 gr di farina 0

100 gr zucchero di canna

150 ml di acqua

50 gr margarina fusa o in alternativa olio di semi

1 bustina estratto di vaniglia in polvere

1 bustina cremor di tartaro ( estratto vegetale in sostituzione al lievito)

buccia grattuggiata di un limone

Procedimento:

In una terrina versare la farina, lo zucchero, il cremor di tartaro con mezzo cucchiaino da caffè di bicarbonato, e la vanillina. Amalgamare .

Unire l’acqua, la margarina sciolta, e la buccia di limone. Amalgamare bene il composto fino a togliere tutti i grumi e riempire gli appositi contenitori.

Per dare una nota golosa si può aggiungere un pizzico di granella di cioccolato fondente.

Infornare a forno già caldo a 180° per 35/ 40 minuti ( forno ventilato)

Far raffreddare e degustare.

Mariateresa Di Lallo – giornalista pubblicista, appassionata di esperimenti culinari e di pasticceria