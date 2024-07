“Mostri” al Visioni City Festival di Sessa Aurunca: Mancinone presenterà il suo ultimo lavoro nella kermesse letteraria

Sessa Aurunca, borgo tra i più belli ed antichi d’Italia, ospiterà dal 4 al 7 luglio il Visoni City Festival, manifestazione culturale organizzata dal Comune di Sessa Aurunca, in collaborazione con la casa editrice Homo Scrivens e con il patrocinio di ACE – Associazione Campana Editori, che mette al centro l’indissolubile binomio tra storia e letteratura, kermesse letteraria ricca di appuntamenti che ospiterà personalità del mondo giornalistico, della letteratura, dello sport, della formazione. Ai numerosi appuntamenti culturali faranno da cornice i luoghi

simbolo della storia sessana, come il Castello ducale e la piazza antistante, la Sala dei quadri e la

Biblioteca.



Giovanni Mancinone, giornalista ed autore campobassano, presenterà il suo ultimo libro, “Mostri. Quando non c’è più l’amore” (Rubbettino Editore) al Visioni City Festival, domenica 7 luglio alle 17.15 al Castello Ducale di Sessa Aurunca, Biblioteca, prenderanno parte al dialogo con lo scrittore il dottor Mario Lombardi, direttore di Cm Protos, esperto in formazione ed editoria, la dottoressa Anna Santamaria, delegata alle politiche sociali del comune di Ausonia, coordinatrice del progetto di giornalismo sociale del comune ciociaro Ausonia Informa, l’avvocato Cosmo Leccese, esperto in diritto e studi di genere.



“Ringrazio gli organizzatori della manifestazione per aver inserito “Mostri” nel programma di eventi del Visioni City Festival, – dichiara Mancinone – in una location dalla bellezza unica e densa di storia, un programma che vede tra gli ospiti nomi d’eccellenza del panorama artistico e letterario contemporaneo.



Dialogare sul tema della violenza di genere che affronto nel testo, raccontando dieci storie vere, con undici vittime un invito alla riflessione sulla tematica, un fenomeno non emergenziale ma sistemico che la cronaca ci sbatte sotto gli occhi ogni giorno, è un momento di confronto importantissimo.



Mostri – ha evidenziato l’autore – è un libro speciale, un atto di pedagogia civile per educare al rispetto di genere quale fattore di prevenzione delle violenze sulle donne, fenomeno questo aumentato sempre più negli ultimi anni. L’autore ha già ricevuto diversi palmarès letterari: primo classificato per la sezione Saggistica al Premio Luca Romano 2024 in Chieti; ha conquistato l’ambito Premio Giuria del Premio Letterario Internazionale Città Di Cattolica, definito l’ “oscar della letteratura europea” ; nei giorni scorsi al Premio Letterario Samnium Mostri ha ricevuto il Premio Speciale Della Giuria per la Saggistica a Sant’Agata De’ Goti.



Importantissimo l’impegno del giornalista nelle scuole, con il progetto School lab Mostri diventa strumento didattico innovativo, formativo, inclusivo, di condivisione, per sviluppare nuove progettazioni che stimolino riflessioni attraverso l’analisi del testo, per sensibilizzare al valore della parità di genere, un itinerario che si arricchisce pagina dopo pagina, in uno scambio di visioni, contributi, pensieri, punti di vista, intergenerazionali ed esperienziali.



“La visione del cronista che racconta i fatti e si impegna per la prevenzione del problema, – continua Mancinone – è un momento di incontro/confronto di grande valore sociale rivolto soprattutto alle giovani generazioni che invito a partecipare. Rinnovo la gratitudine verso gli organizzatori della kermesse, per aver dato a “Mostri” questa splendida possibilità di dialogo ed invito a tutti i molisani, molti sicuramente presenti sul bellissimo litorale domitio a visitate il Visioni City Festival, verranno accolti in uno dei borghi più belli e antichi d’Italia, dominato da monumenti ed edifici storici che sono capaci di stregare il visitatore.”