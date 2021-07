Morte del neonato al San Timoteo di Termoli, SOA: se qualcuno ha sbagliato paghi

Asrem e la struttura commisariale del Molise hanno ordinato la chiusura momentanea del punto nascita dell ‘ospedale San Timoteo di Termoli in riferimento al decesso di un neonato poco dopo il parto . Paghi se qualcuno ha sbagliato.

La sanitá pubblica deve garantire il diritto alla salute.Intanto da un momento di gioia , la mamma e tutta la famiglia si ritrovano in un baratro .Il punto nascita come l’intero Ospedale di Termoli é necessario e fondamentale per tutto il territorio , la sentenza del tar della scorsa primavera ha dato ragione al comitato promotore e ai legali che hanno impugnato i tentativi precedenti di chiusura di Asrem e struttura commissariale.La regione in primis, invece di rafforzare la struttura con apparecchiature e personale ha pensato a costruire tendoni e reparti volanti.

La cattiva politica porta alla guerra dei poveri , oggi un’altra mamma esce dall’ospedale con il figlio senza vita e altre stanno subendo la nuova chiusura del punto nascita.La situazione vergognosa della sanitá molisana con le sue scelte continua a devastare i diritti fondamentali della gente molisana.Vicini alla famiglia , ai lavoratori onesti della sanità pubblica e a tutte le mamme che stanno subendo.

Veritá subito e riapertura immediata e in sicurezza del punto nascita di Termoli.

Per SOASindacato Operai Autorganizzati Andrea Di Paolo