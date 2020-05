Montenero: tutti i tamponi effettuati ai dipendenti dell’Eurospin sono negativi

” Vi informo subito di una buona notizia: gli esiti di tutti i tamponi effettuati ai dipendenti dell’Eurospin di Montenero di Bisaccia, sono negativi. Si tratta di una notizia molto importante, perché tranquillizza prima di tutto gli interessati e le loro famiglie, ma anche tutti i clienti che si sono recati a fare la spesa presso il supermercato.

Questa vicenda dimostra evidentemente che il distanziamento sociale di almeno un metro, l’uso della mascherina in luoghi chiusi o in quelli aperti dove non è possibile rispettare le distanze con altre persone e l’uso di guanti dove è necessario, hanno funzionato. È per questo che vi invito a ricordarlo. Sempre”.

La notizia data dal sindaco di Montenero Nicola Travaglini su proprio profilo facebook.