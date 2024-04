Montenero/ Rapina e lesioni personali, ai domiciliari una 35enne termolese

A conclusione di un’attività d’indagine, svolta sotto la costante direzione della Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB) ed avviata in seguito ad un

intervento effettuato in Montenero di Bisaccia (CB) il 26 febbraio scorso, i Carabinieri

di quella Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione in Chieti ad un’ordinanza di

applicazione misura cautelare agli arresti domiciliari a carico di una 35enne di origini

termolesi e residente in provincia di Campobasso, già titolare di diversi precedenti

penali e/o di polizia, ritenuta inizialmente responsabile dei reati di rapina impropria e

lesioni personali (ai sensi degli articoli 628 comma 2° e 582 del Codice Penale), poi

riqualificati dal competente Giudice per le Indagini Preliminari in furto con strappo

aggravato (ai sensi degli articoli 61 commi 1°-2° e 624 bis del Codice Penale) alla luce

delle successive circostanze emerse.



Il citato provvedimento esecutivo è scaturito dalla condivisione, da parte dell’Autorità

Giudiziaria, delle risultanze investigative ottenute dai militari del suddetto Comando

Arma che, avviate le indagini, riuscivano successivamente ad individuare la donna quale autrice materiale delle condotte delittuose per cui si procede e quindi a deferirla in stato di libertà.



L’evento criminoso in questione risale al pomeriggio del 26 febbraio scorso, quando la

malfattrice si era avvicinata a piedi ed a volto scoperto ad una 85enne che passeggiava

nel centro abitato di Montenero di Bisaccia (CB), le aveva strappato violentemente la

borsa contenente vari effetti personali ed era fuggita a piedi per le vie limitrofe facendo

perdere le proprie tracce.

Nell’occasione la vittima era anche caduta in terra, tanto da dover essere soccorsa da

personale 118 e trasportata presso l’Ospedale “San Timoteo” di Termoli (CB), dove

peraltro veniva ricoverata per diversi giorni per essere sottoposta ai necessari

accertamenti medici ed alle cure del caso.